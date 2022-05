Sirah entre sollozos y súplicas consigue que Kavruk se despierte

El accidente de Melek y Kavruk no deja de traer consecuencias. Afortunadamente Melek ya está a salvo en casa de Gediz, pero Kavruk sigue herido de gravedad.

Salió despedido del asiento del conductor, lo que le provocó un traumatismo craneal y la pérdida del conocimiento. A pesar de estar inconsciente Sancar y Nare lo encontraron y lo trasladaron a un lugar para estabilizarlo.

Desde el momento que se supo de la desaparición de Kavruk, Sirah no dejó de pensar en él y de preocuparse, por eso al verle llegar con vida pero inconsciente no se ha separado de él. Pero con el paso del tiempo el estado de salud del joven no cambia.

¿Se despertará Kavruk?