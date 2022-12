La importante lección de humildad de Elvan a Halise

Halise está en prisión por alterar los resultados del test de paternidad de Dudú. Hace años hizo lo mismo con Elvan y la prueba de fertilidad de su hijo Yayha. Vivió durante muchos años con ese secreto, el mismo secreto que destruyó el matrimonio de su hijo y su nuera.

Hasta después de la boda, Elvan no se enteró de la sucia jugada de su ex suegra. Durante muchos años se ha sentido culpable por no poderle dar descendencia a Yayha, lo que provocó que su matrimonio se debilitase.

A pesar del divorcio, Elvan siguió bajo la protección de Halise, ya que la matriarca se sentía en deuda con ella. Pero ha llegado el momento de que Elvan se revele contra Halise y le diga la verdad de su dolor. Para ella, Halise nunca la ha respetado ni querido.

Halise ha recibido el golpe de quién menos esperaba, ¿cómo reaccionará?