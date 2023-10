La tensión entre Pedro y Juan está en el aire: sospecha que su hermano y Sara están liados

Sara y Juan del Monte están comiendo juntos tras cerrar un negocio con unos inversionistas para la cosecha del próximo trimestre y, en ese momento, llega Pedro con sus acusaciones y frases sarcásticas.

Pedro pide explicaciones a su hermano. No entiende por qué razón no le ha informado de la comida con los inversionistas y acusa a Juan de querer estar a solas con Sara. "Sois unos tortolitos", afirma Pedro. Pero, Juan lo niega y pide a su hermano que no se vuelva a meter en su vida privada. Aunque Pedro no le hace caso y aprovecha para confesar a Sara que Juan ha roto con Julieta.