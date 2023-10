Sara descubre una versión de su padre que su madre le ha estado ocultando

La presencia de Déborah en la casa de los Del Monte está siendo un completo dolor de cabeza para todos. No sólo fue la responsable de poner una botella de vino en la habitación de Mateo, que le provocó una recaída; ahora también ha acusado ante la policía a Marcos de intentar agredirla. Ante esta situación, deciden que lo mejor es que se marche y no viva más allí. Sara, que en un principio intercedió por su madre, sabe que ella no está actuando correctamente y la ha dejado en una posición muy incómoda.

Ahora, en un momento de calma y tras conversar tranquilamente con Modesto, el mayoral de la hacienda. Sara descubre que su madre la ha estado mintiendo. Ella pensaba que Don Severiano se había desentendido de su cuidado, pero Modesto le confirma que eso no es verdad y que el patriarca de la hacienda pagaba a su madre una generosa pensión mensual. Sara no entiende por qué su madre le ha ocultado algo así.