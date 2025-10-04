Doruk y sus amigos brillan sobre la pasarela de moda, pese a que Yasmin está a punto de arruinarlo todo

Bahar no podía ocultar su tristeza: una compañera de clase estaba a punto de abandonar la escuela porque, tras la muerte de sus padres, su familia ya no podía costear los estudios.

Conmovida por la situación, Nebahat idea una iniciativa solidaria: organizar un desfile benéfico. La recaudación de las entradas servirá para financiar la matrícula de la amiga de Bahar.

Doruk y su grupo de amigos no dudan en sumarse al proyecto y Asiye es elegida para llevar el vestido más especial de la colección, decisión que desata la envidia de Yasmin y que llena de orgullo al hijo de Akif.

El día del evento, Doruk se queda de piedra al ver a su novia tan guapa con un vestido espectacular y la pasarela se convirte en escenario de un inesperado incidente. Yasmin tropieza y pierde un tacón, y en su furia culpa a Asiye. No contenta con eso, mancha el vestido de la hermana de Ömer con zumo de cereza.

Lo que parecía arruinar la velada da un giro sorprendente: Doruk propone que todos desfilen con la ropa manchada, presentándola como una nueva tendencia, dejando a los asistentes boquiabiertos.