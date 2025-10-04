Hermanos

Doruk y sus amigos triunfan en la pasarela de moda, aunque Yasmin casi lo echa todo a perder.

Bahar no podía ocultar su tristeza: una compañera de clase estaba a punto de abandonar la escuela porque, tras la muerte de sus padres, su familia ya no podía costear los estudios.

Conmovida por la situación, Nebahat idea una iniciativa solidaria: organizar un desfile benéfico. La recaudación de las entradas servirá para financiar la matrícula de la amiga de Bahar.

Doruk y su grupo de amigos no dudan en sumarse al proyecto y Asiye es elegida para llevar el vestido más especial de la colección, decisión que desata la envidia de Yasmin y que llena de orgullo al hijo de Akif.

Doruk, en shock al ver a Asiye con un vestido precioso para desfilar

El día del evento, Doruk se queda de piedra al ver a su novia tan guapa con un vestido espectacular y la pasarela se convirte en escenario de un inesperado incidente. Yasmin tropieza y pierde un tacón, y en su furia culpa a Asiye. No contenta con eso, mancha el vestido de la hermana de Ömer con zumo de cereza.

Yasmin se deja llevar por los celos

Lo que parecía arruinar la velada da un giro sorprendente: Doruk propone que todos desfilen con la ropa manchada, presentándola como una nueva tendencia, dejando a los asistentes boquiabiertos.

Doruk y sus amigos brillan sobre la pasarela de moda, pese a que Yasmin está a punto de arruinarlo todo

Karsu lucha por sacar adelante a sus hijos sin la ayuda de su marido Reha

El triángulo imposible: Ahmet elige a Suzan y provoca la furia de Şevval

Karsu confía en su amigo Atilla sin saber que oculta un secreto y que Reha va a recibir un escarmiento
Karsu confía en su amigo Atilla sin saber que oculta un secreto y que Reha va a recibir un escarmiento

Emel cumple su sueño de ser una princesa en la función del colegio gracias al esfuerzo de su familia
Emel cumple su sueño de ser una princesa en la función del colegio gracias al esfuerzo de su familia

Nova, cadena femenina líder en septiembre
Nova se consolida como cadena femenina líder en septiembre

Las novelas de Nova, como Amarte así Frijolito o Cuando me enamoro, ocupan las tardes de miles de espectadores de lunes a viernes.

¡Gran bronca entre Karsu y Reha! La tensión estalla entre ellos al descubrir que su marido sigue siendo un mentiroso
¡Gran bronca entre Karsu y Reha! La tensión estalla entre ellos al descubrir que su marido sigue siendo un mentiroso

Karsu y Reha, al límite: la tensión estalla entre ellos cuando él incumple su promesa de pagar el colegio de sus hijos. Ella acaba pidiéndole el divorcio.

Karsu rompe con Reha y decide rehacer su vida en Estambul junto a sus hijos

Karsu rompe con Reha y decide rehacer su vida en Estambul junto a sus hijos

¡Pillado in fraganti! Karsu sorprende a su marido Reha en los brazos de su mejor amiga Hande

¡Pillado in fraganti! Karsu sorprende a su marido Reha en los brazos de su mejor amiga Hande

Entre la vida y la muerte, Ömer imagina la boda de su hermana Asiye, mientras Aybike sueña con su futuro junto a Berk

Entre la vida y la muerte, Ömer imagina la boda de su hermana Asiye, mientras Aybike sueña con su futuro junto a Berk

