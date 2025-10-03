Amor sin límite

Karsu lucha por sacar adelante a sus hijos sin la ayuda de su marido Reha

Tras dejar el hogar familiar, Karsu cría sola a sus tres hijos sin el apoyo de Reha.

La situación económica de Karsu se tambalea. Tiene que hacer frente a numerosos gastos y no dispone de dinero suficiente. Su marido Reha la ha dejado en la calle con lo puesto y, aunque ahora vive en casa de su madre, tiene tres hijos a los que vestir y escolarizar.

El primer obstáculo surge con la matrícula del colegio. Aunque la cantidad a pagar por cada niño es pequeña, para ella supone un gran sacrificio y no sabe cómo podrá afrontar tantos gastos.

Karsu matricula a sus hijos en un colegio de Estambul

A esto se suma la compra de los uniformes escolares. En la tienda gasta casi todo el dinero que le queda y, al regresar a casa, ella y los niños tienen que tomar el autobús en lugar del taxi al que estaban acostumbrados.

Esa misma noche, Çelik llama a su marido tras enterarse de que ha sido agredido en plena calle. Durante la conversación, le informa de que ha matriculado a los niños en un colegio cercano a la casa de su madre y le pide que pague la matrícula. Sin embargo, él se niega, recordándole que fue ella quien decidió mudarse a Estambul. Lleno de ira, el empresario le cuelga el teléfono, y su hermana le aconseja mostrarse más amable con Karsu si realmente quiere recuperar a sus hijos.

Karsu no cuenta con el apoyo de su marido para la crianza de sus hijos
