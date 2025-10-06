Kuzey descubre el oscuro secreto de Atilla y promete guardar silencio

Atilla llega a casa a altas horas de la madrugada y, en lugar de entrar por la puerta principal, decide saltar la valla de la urbanización. Pero la suerte no está de su lado: Filiz lo ve y cree que es un ladrón. Alarmada, la madre de Karsu llama a la policía para que lo detengan. Sin escapatoria, Atilla se esconde en el armario de la habitación de Kuzey.

El vecino de Filiz intenta evitar por todos los medios que lo atrapen, ya que es el hijo de un mafioso. Tiene engañados a todos los vecinos de la urbanización. Creen que es un escritor.

Atilla se queda en shock cuando Karsu lo descubre escondido en el armario de Kuzey. Para justificar su presencia, le dice a la mujer de Reha que se asustó al oír que había un ladrón en la urbanización y, preso del pánico, se escondió en el armario del pequeño Çelik.

Atilla tiene que enfrentarse a un serio problema: iba armado y, al ser sorprendido por Karsu, tiene que dejar escondida su pistola en la habitación del hermano de Tilsim. El falso escritor deberá regresar a casa de Filiz para recuperarla.

Y aprovecha la fiesta que Karsu y Filiz organizan a los niños por el inicio del curso escolar para hacerlo. Atilla no se imagina que el pequeño Kuzey ha encontrado el arma y ha guardado silencio. Además, sabe que el hijo del mafioso se escondió en casa de su abuela para huir de la policía. "¿No eres el caballero oscuro que lucha de noche contra los malos?", le pregunta. "Ahora ese será nuestro secreto", responde Atilla.