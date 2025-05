Ömer salva la vida de Suzan tras el intento de atropello de Nebahat, un gesto que cambia su relación para siempre

Suzan se ha citado con Akif en un hotel, haciéndole creer que sigue enamorada de él. Pero, en realidad, lo que quiere es que su esposa, Nebahat, sorprenda a su marido en la habitación del hotel para que vea que el empresario le sigue traicionando y mintiendo.

Cuando la madre de Harika ve llegar a Akif al hotel, se pone en contacto con Nebahat y le comenta que su esposo se ha citado con Suzan en un hotel. Al principio, la madre de Doruk se muestra incrédula. "Mi marido no te quiere y no vamos a romper", le manifiesta. Entonces, Suzan le facilita el nombre del hotel y el número de habitación para que le dé una sorpresa a su esposo.

Nebahat acude al hotel para salir de dudas e intenta acceder a la habitación donde supuestamente está su marido. Sin embargo, al entrar en la suite, no lo encuentra y cree que todo ha sido una artimaña de la que fuera su mejor amiga para provocar una discusión con Akif y lograr que se separen.

Akif, una vez más, se ha librado de ser descubierto gracias a su chófer, quien lo avisa al ver a Nebahat entrando en el hotel.

Más tarde, en el parking de la empresa, Nebahat se encuentra con Suzan y la acusa de ser una "mentirosa compulsiva". "¿Te has divertido? Me lo he tragado como una tonta. Eres una mujer malvada que ha querido quitar la felicidad a los demás", le espeta, y le recuerda que fue "un error para Akif" y que ya la ha olvidado. Sin embargo, cuando Suzan le muestra los mensajes que el propio Akif le ha enviado para verse en el hotel, Nebahat se queda en shock.

La madre de Melisa, impulsada por la rabia, decide atropellar a Suzan al verla cruzar la calle. En ese momento, Ömer sale de la empresa y, al ver las intenciones de Nebahat, se lanza sobre Suzan para protegerla, siendo él quien acaba arrollado por el coche.

Afortunadamente, su vida no corre peligro, pero ha tenido que ser ingresado porque se ha roto un brazo. Suzan no se ha separado de su lado y le ha expresado su enorme gratitud por haberle salvado la vida. "Si te hubiera pasado algo, te juro que la habría matado", le dice la empresaria, sorprendiendo a Ömer con sus palabras.

El emotivo momento entre madre e hijo se ve interrumpido por la llegada de Nebahat y Akif, quienes han acudido al hospital para comprobar si el joven se encuentra bien. Aunque Nebahat se disculpa y asegura que fue un accidente, su verdadera intención es asegurarse de que no irá a la cárcel. Suzan, furiosa al verlos allí, los echa de la habitación.

La madre de Harika no está dispuesta a dejar que quien fue su mejor amiga se vaya de rositas tras lo ocurrido, y se enfrenta ella. "¿Te ha contado tu mujercita que ha intentado matarme?", le pregunta a Akif, visiblemente indignada. Nebahat, harta de sus acusaciones, le pide que se aleje de ella y de su marido. Pero Suzan le aconseja que lo mejor que puede hacer es apartarse de Akif, porque tarde o temprano la volverá a traicionar.

De regreso al hospital, Suzan habla con su hijo de su familia y le pregunta por sus hermanos. Ömer le habla de su padre: "Era un hombre muy bueno", le comenta.

Suzan se siente culpable por haberle hecho firmar un acuerdo para que renunciara a sus derechos sobre la herencia. Es consciente de que el joven ha arriesgado su vida por salvarla, y eso no lo podrá olvidar jamás.

Ömer, sin embargo, le confiesa que no la ha salvado porque sea su madre. Está convencido de que cualquiera habría hecho mismo en su lugar. Pero Suzan no está tan segura.

El joven aprovecha la ocasión para sincerarse con ella y le explica que nunca la demandó, y que lo único que desea ahora es llevarse bien con ella. ¿Lograrán limar asperezas y empezar a tratarse como madre e hijo?