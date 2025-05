¡La verdad sale a la luz! Ömer descubre que Suzan es su madre biológica

Es el Día de la Madre y el colegio Ataman celebra una gran fiesta. Akif aprovecha la ocasión para revelar un secreto impactante ante todos los presentes: Suzan tiene un hijo que había mantenido oculto. La viuda de Kenan queda completamente en shock ante la declaración.

Akif, molesto porque Nebahat compartió acciones de la empresa sin consultarle, decide vengarse públicamente de ella. "La esposa de mi difunto amigo y socio Kenan, Suzan, por fin ha encontrado al hijo que llevaba años buscando, y hoy se reencontrarán aquí", anuncia ante todos. Suzan queda paralizada mientras Akif continúa su discurso y finalmente confiesa que Ömer es su hijo biológico, al que abandonó años atrás.

Suzan no da crédito a lo que oye y lo califica públicamente como "un ser despreciable". Harika, indignada, le exige explicaciones a su madre: "¡Dime que no es verdad, dime que miente!". Suzan, arrinconada por la situación, se ve obligada a admitir que lo que ha dicho Akif es cierto. "¡Te odio, mamá!", grita Harika antes de marcharse, furiosa.

Kadir, incapaz de quedarse de brazos cruzados, enfrenta a Akif por arruinarle la vida a su hermano en público. "Suzan debería hacerse cargo de su hijo, tiene que aceptarlo", afirma Akif justificándose por sus impactantes declaraciones . Kadir le exige que no se vuelva a entrometer en los asuntos de su familia.

Ömer, confundido y herido, le pregunta a Kadir si lo que ha dicho Akif es cierto. Al no recibir respuesta, deduce la verdad por sí mismo: "No es mentira, es verdad. Y si no soy tu hermano… ¿quién soy?", le pregunta entre lágrimas.

Mientras tanto, Suzan va en busca de Harika, quien está completamente desbordada por la situación. Suzan le confiesa que recientemente se enteró de la verdad gracias a una prueba de ADN, que confirma que el hijo de Hatice es en realidad su hijo biológico. "No quería que Ömer lo supiera aún", admite. Harika, devastada, le responde: "Jamás voy a aceptarlo".

Por su parte, Ömer busca consuelo visitando la tumba de sus padres. "Me duele mucho, mamá", dice entre lágrimas frente a la lápida. "Papá, dime que no es cierto", suplica, sin poder aceptar que Suzan es su madre. Finalmente, se aferra al amor de quienes lo criaron: "Sois mis verdaderos padres".

Desde que Ömer ha descubierto que Suzan es su madre no ha logrado conciliar el sueño. Preocupado por la situación económica de sus hermanos, les dice que no se preocupen más por él: "No tenéis dinero y encima tenéis que haceros cargo del hijo de una desconocida". Estas palabras enfurecen a Kadir, quien le responde con fuerza: "¿Ya no te sientes nuestro hermano? y continúa diciéndole: "Que no llevemos la misma sangre no significa que no lo seamos".