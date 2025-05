Ömer se encuentra por primera vez con Suzan tras descubrir que es su madre... y ella le rompe el corazón

Ömer se cruza por primera vez con Suzan después de saber que es su madre biológica. Ella intenta evitarlo en el colegio, pero él le pide que no huya: "No entres en pánico. Yo ya tengo un padre y una madre", le asegura con firmeza.

El joven le deja las cosas claras: "El día que me abandonaste como si fuera basura, se rompieron todos los vínculos entre nosotros". Suzan intenta explicarle que no fue ella quien lo dejó en una mezquita, pero él no le da la oportunidad de hablar.

Decidido a obtener respuestas, Ömer se presenta en la empresa de Suzan para preguntarle quién es su padre y por qué lo abandonaron. Suzan le habla de su padre biológico, y le cuenta que desapareció sin dejar rastro: "Ni siquiera pude decirle que estaba embarazada", confiesa.

Además, le revela que no fue ella quien lo dejó en la mezquita, sino su abuelo, porque su embarazo fuera del matrimonio era una deshonra para la familia. "Yo no te abandoné en la mezquita. Nunca supe dónde te habían llevado. Tu abuelo te separó de mí porque no fue capaz de soportar la vergüenza", le explica con dolor.

Suzan se sincera y le cuenta que nunca lo buscó, temiendo que su familia la rechazara si removía el pasado. Por eso, eligió olvidar y seguir adelante.

Ömer se siente profundamente decepcionado. Esperaba oír que su madre había intentado encontrarlo, que lo había buscado sin descanso. "Me tendrías que haber dicho que me buscaste por todas partes. No te habría aceptado como madre, pero al menos me sentiría más valioso", le responde, visiblemente herido.

Más tarde, Harika se presenta en casa de los Eren para hablar con Ömer. No lo está pasando bien en el colegio: sus amigas no dejan de recordarle que él es su hermano, y eso le resulta insoportable. Siempre ha despreciado a los Eren, y ser relacionada con uno de ellos la llena de rabia.

Le exige a Ömer que se marche del colegio, pero él se niega: "Eres tú la que no me soporta. Vete tú". Ella se niega rotundamente a dejar atrás a sus amigas: "Eso no lo voy a hacer. No es una opción", le responde tajante.

Oğulcan intenta consolar a Ömer tras las duras palabras de Harika. La joven le recuerda que él es solo el producto de una historia de amor fallida entre su madre y el que fuera su amor de juventud.