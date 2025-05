Şengül usa el secreto de Akif para que sus hijos y los Eren vuelvan al colegio y Orhan recupere su trabajo

Akif decide vengarse de los hermanos Eren y sus primos Aybike y Oğulcan después de que la hija de Orhan afirmara, durante la fiesta de cumpleaños de Melisa, haber visto al empresario besándose con Suzan en una habitación. Como represalia, el padre de Doruk ordena su expulsión del colegio.

Pero Şengül no se queda de brazos cruzados. Decide acudir a un lujoso restaurante donde comen Akif, Nebahat, Suzan y su marido para disculparse públicamente por el comportamiento de su hija. Obligada por la situación, Aybike asegura que mintió: "Todo era mentira, nunca los vi besándose". Sin embargo, Akif no quiere escuchar más y las echa del restaurante, dejándolas con la palabra en la boca.

Nebahat las acompaña hasta la salida y las humilla con frialdad: "No tenéis educación. No quiero volver a veros nunca más". Incapaz de soportar más desprecios, Şengül le lanza una bomba: le revela que la muerte de Veli no fue un accidente, sino que Akif lo empujó desde lo alto de un edificio, provocando su fallecimiento. Afirma tener una copia del vídeo que lo demuestra.

Al día siguiente, Nebahat acude a casa de Şengül para exigir pruebas. La mujer de Orhan le muestra el vídeo en su móvil, dejándola en estado de shock. Al preguntarle quién grabó esas imágenes, Şengül le confiesa que fue su hermano Ismet, quien, instigado por un amigo, pensaba chantajear a Akif. Le explica que ambos, que trabajaban para el empresario en una obra, han huido de la ciudad atemorizados.

Aprovechando la situación, Şengül le propone un trato: guardará el secreto si permite que sus hijos y sus sobrinos regresen al colegio y su marido recupere su empleo. Nebahat, acorralada, acepta.

Todos creen que la disculpa pública de Aybike ha hecho que Nebahat recapacite. A Ömer no le parece bien que su prima haya pedido perdón. "Volveremos a clase y mi padre recuperará su trabajo", se justifica ella.

Nebahat no sabe cómo explicar a Akif y a sus hijos que ha permitido el regreso de los Eren y de sus primos al colegio. Cuando Akif le pregunta por qué ha cambiado de opinión, ella finge sensibilidad: "Aybike vino a disculparse y siento pena por ellos. No tienen nada, han perdido a sus padres y lo están pasando muy mal". Aunque reticente, Akif acepta. En el fondo, se siente culpable por lo ocurrido con Veli. Doruk muestra su desacuerdo, mientras que Melisa aplaude la decisión de su madre.

El regreso al colegio no es fácil para los jóvenes. Doruk, Harika y sus amigos esperan a los recién llegados con burlas y provocaciones. Oğulcan no se contiene y golpea a uno de ellos, mientras Aybike, decidida a defender a su hermano, humilla a un compañero de Doruk agarrándole del pelo.