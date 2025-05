Impactante revelación en Hermanos: Orhan le confiesa a Kadir que Ömer no es su verdadero hermano

Orhan está sufriendo al ver las penurias por las que están pasando sus sobrinos. Viven en un gallinero, sin comida ni dinero para vestirse. Como no puede ayudarles económicamente, toma una decisión difícil: contarle a Kadir un secreto que ha guardado durante años y que prometió a su hermano Veli no revelar jamás. "He estado pensando en algo que le prometí a mi hermano. Juré no contarlo, pero tú tienes que saberlo. Puede haber una salida para vosotros", le dice a su sobrino con seriedad.

Kadir, desconcertado, escucha atentamente mientras su tío le revela una historia relacionada con Ömer. Orhan le cuenta que, años atrás, Veli y él encontraron a un niño abandonado en la plaza de la mezquita. Su abuelo lo había dejado allí porque su hija había tenido un hijo fuera del matrimonio. Veli lo llevó a casa con la intención de entregarlo a la policía, pero su esposa Hatice se encariñó con el pequeño y le pidió que lo criaran como a su propio hijo. "Nadie lo quería, qué pecado… No podemos dejar que vuelva a la calle", le insistió ella conmovida. Finalmente, decidieron adoptarlo.

Kadir no puede creer lo que oye. "¿Qué ganas con contarme esto? Solo me haces daño… No puedo con esto tío", le dice entre lágrimas.

Orhan, entonces, le confiesa que la madre biológica de Ömer es una mujer con dinero y que podrían salir de la miseria si acudieran a ella. "Esa mujer entregó al bebé a su padre, y él lo dejó en la mezquita. Ahora dime, ¿quieres que vayamos a pedirle dinero?", le pregunta con dolor. Finalmente, Orhan le revela a su sobrino el nombre de la madre: es Suzan y Harika es su hermana.

"¿Cómo pudiste ocultárnoslo?", le reprocha Kadir. Orhan insiste en que solo cumplió la promesa hecha a su hermano Veli. Pero Kadir no quiere que Ömer descubra la verdad. "Si a esa mujer le hubiera importado, no lo habría abandonado. No puedo contarle esto a Ömer. Su mundo se vendría abajo. Tú seguirás guardando ese secreto", le exige a su tío.