Ignacio vuelve a la carga con el embarazo de Cecilia pero ella le miente y le dice que ya no está embarazada

El matrimonio entre Cecilia e Ignacio nunca fue modélico y siempre estuvo sumido en la tormenta. El carácter violento de Ignacio ha sido uno de los graves problemas que ha tenido que afrontar Cecilia. Debido a los malos tratos, Cecilia abandonó durante un tiempo el domicilio conyugal y sólo aceptó regresar con Ignacio cuando este comenzó a acudir a terapia. Pero nunca las cosas han llegado a estar bien entre ellos.

Ahora, para complicarlo todo un poco más, Cecilia se ha quedado embarazada de Ignacio y, aunque vuelven a estar separados, él quiere formar parte de la vida de su hijo y que no le pase lo mismo que con su propio padre. Pero Cecilia no está convencida de que sea una buena idea que su hijo crezca con un padre tan violento como Ignacio. Una de las ideas a las que Cecilia le ha estado dando vueltas es la de abortar. Pero lo cierto es que, una vez en la puerta de la clínica, se ha arrepentido y no ha tomado esa decisión. La presencia de Luis Iturbide junto a ella, le ha ayudado mucho y puede que comience a surgir algo entre ambos.

Mientras tanto, Ignacio quiere involucrarse más en el embarazo de Cecilia y estar pendiente del bebé, pero ella le dice que ha abortado y que no se tiene que preocupar más por eso. Ignacio está abatido y muy decepcionado por la decisión que ha tomado Cecilia y que considera que debería haberle consultado.