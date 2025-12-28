Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión

El anuncio de la boda de Gabriela y Fernando provoca un terremoto en la hacienda Elizondo, mientras Gabriela se deja llevar por sus sentimientos y acaba viviendo una noche muy especial junto a Fernando.

Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión

Publicidad

Nova
Publicado:

Gabriela está locamente enamorada de Fernando y no piensa renunciar a su amor por él. Así se lo comunica a sus hijas y a su padre, don Martín, al anunciarles que Escandón se convertirá en el dueño y señor de la hacienda Elizondo tras su boda. Su familia se queda de piedra al ver hasta donde está dispuesta a llegar por amor y Sara le recuerda que ellas también son hijas y tienen derecho a tomar decisiones sobre las propiedades familiares.

Sin embargo, la matriarca no comparte esa opinión y deja claro que, cuando se case con Fernando, será él quien impoga las normas que todos deberán aceptar. Al ver a sus hijas descontentas con su decisión, Gabriela las invita a abandonar la hacienda si no están dispuestas a acatarla. Jimena, Norma y Sara se marchan enfadadas a casa de los hermanos Reyes y lo hacen junto a su abuelo, don Martín.

Mientras tanto, Gabriela y Fernando se quedan solos en la hacienda, un momento que Escandón aprovecha para acercarse aún más a ella. La madre de Norma se deja llevar por sus sentimientos y disfruta del momento sin cuestionarse si los de su prometido son sinceros. "¿Te casas conmigo porque me quieres de verdad?", le pregunta angustiada.

Fernando, interesado únicamente en su dinero, evita una respuesta directa y le asegura: "No tengo palabras para expresar mis sentimientos, pero te lo voy a demostrar con hechos" y terminan teniendo una noche de pasión.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas

Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas

Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión

Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Ayaz hiere a Sarp donde más le duele: pide salir a Cansu delante de él
Momento destacado

Ayaz ataca a Sarp donde más le duele: le pide salir a Cansu delante de él

Gabriela, ilusionada con la idea de convertirse en la mujer de Fernando
Momento destacado

Gabriela, ilusionada con la idea de convertirse en la mujer de Fernando

Gabriela, fuera de sí al descubrir la relación de Sara con Franco
Momento destacado

Gabriela, fuera de sí al descubrir la relación de Sara con Franco

La matriarca Elizondo estalla al descubrir que Sara tiene una relación seria con Franco, provocando un tenso enfrentamiento que lo cambia todo entre ellas.

La insistencia de Ömer por recuperar a Süsen le hace creer que ella tiene otra relación
Momento destacado

La insistencia de Ömer por recuperar a Süsen le hace creer que ella tiene otra relación

Acorralada por la presión de Ömer para que vuelva con él, Süsen decide dejarle creer que ha empezado algo con otro chico. Una mentira nacida del miedo y de un secreto imposible de confesar que acaba rompiendo definitivamente su compromiso.

El nuevo vigilante de la urbanización donde vive Ayça se ofrece a llevarla al centro de la ciudad, donde ha quedado con sus amigas. Durante el trayecto, la joven no puede evitar fijarse en él y empiezan a surgir las dudas: ¿ha perdido Ayça el interés por Bora?

Ayça se fija en el nuevo vigilante de la urbanización donde vive: ¿ha perdido el interés por Bora?

Pasión de gavilanes - Gabriela despide a Fernando después de una pelea con sus hijas

Fernando le cuenta a Gabriela que el amor que escondía Sara era ¡Franco Reyes!

Secretos de familia - Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Publicidad