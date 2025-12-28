Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión

Gabriela está locamente enamorada de Fernando y no piensa renunciar a su amor por él. Así se lo comunica a sus hijas y a su padre, don Martín, al anunciarles que Escandón se convertirá en el dueño y señor de la hacienda Elizondo tras su boda. Su familia se queda de piedra al ver hasta donde está dispuesta a llegar por amor y Sara le recuerda que ellas también son hijas y tienen derecho a tomar decisiones sobre las propiedades familiares.

Sin embargo, la matriarca no comparte esa opinión y deja claro que, cuando se case con Fernando, será él quien impoga las normas que todos deberán aceptar. Al ver a sus hijas descontentas con su decisión, Gabriela las invita a abandonar la hacienda si no están dispuestas a acatarla. Jimena, Norma y Sara se marchan enfadadas a casa de los hermanos Reyes y lo hacen junto a su abuelo, don Martín.

Mientras tanto, Gabriela y Fernando se quedan solos en la hacienda, un momento que Escandón aprovecha para acercarse aún más a ella. La madre de Norma se deja llevar por sus sentimientos y disfruta del momento sin cuestionarse si los de su prometido son sinceros. "¿Te casas conmigo porque me quieres de verdad?", le pregunta angustiada.

Fernando, interesado únicamente en su dinero, evita una respuesta directa y le asegura: "No tengo palabras para expresar mis sentimientos, pero te lo voy a demostrar con hechos" y terminan teniendo una noche de pasión.