Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas
El gran día de Gabriela y Fernando llega marcado por la ausencia de sus hijas y por las dudas que rodean la boda que no todos ven con buenos ojos en la familia Elizondo.
Por fin ha llegado el día en el que Gabriela le va a dar el ´sí, quiero´a Fernando. Armando Navarro es el padrino de la boda y el que lleva a la matriarca Elizondo hasta la iglesia. Está muy ilusionada, aunque también algo triste porque sus hijas no van a asistir a su enlace.
Gabriela luce radiante y Fernando se muestra satisfecho: por fin, va a conseguir lo que siempre ha anhelado, convertise en dueño y señor de las propiedades Elizondo. Mientras se celebra el enlace, Jimena, Sara y Norma no dejan de hablar de su madre y del gran error creen que está cometiendo. La novia de Franco está convencida de que su madre siempre ha estado enamorada de Escandón y Norma, su exmujer, no logra entender cómo su progenitora ha decidido casarse con su antiguo esposo.
