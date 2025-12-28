Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas

El gran día de Gabriela y Fernando llega marcado por la ausencia de sus hijas y por las dudas que rodean la boda que no todos ven con buenos ojos en la familia Elizondo.

Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas

Publicidad

Nova
Publicado:

Por fin ha llegado el día en el que Gabriela le va a dar el ´sí, quiero´a Fernando. Armando Navarro es el padrino de la boda y el que lleva a la matriarca Elizondo hasta la iglesia. Está muy ilusionada, aunque también algo triste porque sus hijas no van a asistir a su enlace.

Gabriela luce radiante y Fernando se muestra satisfecho: por fin, va a conseguir lo que siempre ha anhelado, convertise en dueño y señor de las propiedades Elizondo. Mientras se celebra el enlace, Jimena, Sara y Norma no dejan de hablar de su madre y del gran error creen que está cometiendo. La novia de Franco está convencida de que su madre siempre ha estado enamorada de Escandón y Norma, su exmujer, no logra entender cómo su progenitora ha decidido casarse con su antiguo esposo.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas

Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas

Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión

Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Ayaz hiere a Sarp donde más le duele: pide salir a Cansu delante de él
Momento destacado

Ayaz ataca a Sarp donde más le duele: le pide salir a Cansu delante de él

Gabriela, ilusionada con la idea de convertirse en la mujer de Fernando
Momento destacado

Gabriela, ilusionada con la idea de convertirse en la mujer de Fernando

Gabriela, fuera de sí al descubrir la relación de Sara con Franco
Momento destacado

Gabriela, fuera de sí al descubrir la relación de Sara con Franco

La matriarca Elizondo estalla al descubrir que Sara tiene una relación seria con Franco, provocando un tenso enfrentamiento que lo cambia todo entre ellas.

La insistencia de Ömer por recuperar a Süsen le hace creer que ella tiene otra relación
Momento destacado

La insistencia de Ömer por recuperar a Süsen le hace creer que ella tiene otra relación

Acorralada por la presión de Ömer para que vuelva con él, Süsen decide dejarle creer que ha empezado algo con otro chico. Una mentira nacida del miedo y de un secreto imposible de confesar que acaba rompiendo definitivamente su compromiso.

El nuevo vigilante de la urbanización donde vive Ayça se ofrece a llevarla al centro de la ciudad, donde ha quedado con sus amigas. Durante el trayecto, la joven no puede evitar fijarse en él y empiezan a surgir las dudas: ¿ha perdido Ayça el interés por Bora?

Ayça se fija en el nuevo vigilante de la urbanización donde vive: ¿ha perdido el interés por Bora?

Pasión de gavilanes - Gabriela despide a Fernando después de una pelea con sus hijas

Fernando le cuenta a Gabriela que el amor que escondía Sara era ¡Franco Reyes!

Secretos de familia - Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Publicidad