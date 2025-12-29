Secretos de familia

Pinar Deniz es Ceylin Erguvan

Ceylin Erguvan es la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Su forma de entender la justicia le hará enfrentarse con cualquiera, entre ellos Ilgaz. Pero se entenderán.

Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Interpretada por Pinar Deniz, Ceylin Erguvan es una abogada que acaba de terminar los estudios. La joven conoce a Ilgaz, aunque por su forma de entender la justicia, chocan.

Ceylin ha crecido con un padre que entró a prisión por algo que no hizo, por eso hace mucha distinción entre ley y justicia, y no tiene ningún problema en saltarse las normas si hace falta.

A pesar de sus diferencias, Ilgaz confiará en ella y en su determinación para llevar el caso de su hermano. Está seguro de que ella será capaz de demostrar su inocencia y sacar a la luz toda la verdad.

