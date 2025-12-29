Pasión de Gavilanes

Los invitados a la boda de Gabriela y Fernando cuchichean a sus espaldas

Nadie puede creer que Fernando estuviera casado primero con la hija y ahora con la madre.

La celebración de la boda de Gabriela y Fernando está levantando todo tipo de comentarios entre los invitados. El abuelo Martín ha decidido no bajar de su habitación, de hecho, solo disfruta de la presencia de Rosario.

Norma, Sara y Jimena se van a la hacienda de los hermanos Reyes a reencontrarse con sus tres amores.

Y las amigas de Gabriela no paran de cotillear sobre lo insólito de que Gabriela pase de ser suegra de Fernando a su esposa.

Y Fernando Escandón se convierte así en el nuevo dueño de la hacienda Elizondo y de todos sus bienes. ¿Alguien puede creerlo?

Por si fuera poco, ahora tendrán que cambiar las amistades de Gabriela, pues en primera fila están Rosario y Armando. La cantante ha amenizado el banquete con una de sus actuaciones que ha escandalizado a las señoras como Raquel o la madre de Dinora, y ha despertado todos los instintos de otros como Benito.

