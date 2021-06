"Me robaste la infancia": Miran se enfrenta Azize por la verdad

Miran ha ido a hablar con Hazar para dejarle claro que él no es su padre, pero tampoco sabe si realmente lo es Mehmet Aslanbey. Por eso, se ha enfrentado a Azize para descubrir lo que ocurrió la noche en que ambos murieron.

"No me criaste, me robaste la infancia", ha proclamado Miran tras descubrir que Mehmet Aslanbey se suicidó después de asesinar a Dilsah.

¿Se vengará de Azize?