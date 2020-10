Reyyan sigue sin confiar en Miran: "Nunca caeré en tus engaños"

A pesar de que Elif ha confesado haber empujado al padre de Reyyan, ella sigue estando convencida de que fue Miran quien lo hizo.

Él, ofendido por sus palabras, se ha marchado diciendo: "Si me consideras un hombre que juega sucio, entonces no tengo nada más que decirte". Sin embargo, Hazar ha decidido confesar toda la verdad: que Miran no le empujó.

¿Cómo reaccionará Reyyan? Descúbrelo en el vídeo.