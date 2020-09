La confesión más inesperada: "Hazar Sadoglu, te empujé yo"

A pesar de que Hazar culpó a Miran de haber sido él quien le empujó por las escaleras de la mansión Aslanbey, alguien ha querido confesar la verdad. No fue Miran quien le empujó, o al menos eso es lo que quieren hacerles creer.

Reyyan no se ha creído sus palabras, pero su padre le dice algo que le hará cambiar de opinión: "Miran te ha estado diciendo la verdad, él no me empujó".

¿Quién ha empujado entonces a Hazar? Descúbrelo en el vídeo.