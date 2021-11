Reyyan, a Dilsah: "Si sigues amenazándome, saldrás de esta casa antes que yo"

Las amenazas de Dilsah no están amedrentando a Reyyan. Después de anunciar lo que hará tras su muerte, Reyyan ha contestado a su suegra. No va a permitir que case a Miran con Azra, como le ha jurado Dilsah que hará, porque si lo hace, está dispuesta a todo para conseguir detenerla: "Si sigues amenazándome con Miran y mi hijo saldrás de esta casa antes que yo. Haré que te echen aunque me enfrente a Miran", le ha respondido.

Tras saber que no sobrevivirá al parto de su hijo, Reyyan está tratando de labrar un buen futuro para Umut. Sin embargo, Dilsah no se lo está poniendo nada fácil. Planea casar a Miran con Azra, una vez que Reyyan fallezca: "Cuando te hayas muerto, casaré a Miran con Azar y me ayudarás a conseguirlo antes de morir", le ha dicho en mitad de su boda.

Pero tras callarse muchas veces, Reyyan se ha armado de valor para decirle lo que realmente piensa ¿Cómo reaccionará Dilsah? Descúbrelo en el vídeo que encabeza esta noticia.