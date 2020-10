¿Quiere Reyyan divorciarse de Miran?

Ahora más que nunca parece que la relación de Miran y Reyyan se rompe para siempre. Él no puede olvidar que no confió en sus palabras y ahora le han llegado los papeles del divorcio. Cree que ya no habrá más Miran y Reyyan, pero ella ha ido hasta él para hacerle saber que se equivoca.

¿Conseguirán olvidar lo sucedido y seguir adelante? Descúbrelo en el vídeo.