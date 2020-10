Miran no puede perdonar la desconfianza de Reyyan

Miran está muy dolido por las palabras de Reyyan: "Nunca caeré en tus engaños", le ha dicho ella al no creer que Elif fuera quien empujó a su padre.

Ha necesitado la propia confesión de Hazar para creer lo que Miran le juraba desde el principio, pero ahora es él quien no puede perdonarla: "¿Sabes lo que es que la persona a la que más quieres del mundo te acuse de algo que no has hecho?".

¿Entrará Miran en razón?