El próximo lunes a las 21:30 horas llega a Nova el estreno de 'Guerra de rosas'

Gülru, interpretado por Damla Sonmez, es una hermosa joven de familia trabajadora que nació en un barrio humilde de la ciudad. Sin embargo, su vida se ha desarrollado en una de las mansiones más lujosas de Estambul, pues su padre trabaja allí como jardinero. Allí coincide con Gülfem (Canan Erguder), hija del dueño de la casa, a la que admira por su estilo de vida, su elegancia y su educación.

A pesar de que lleva una buena vida, Gülru no olvida sus raíces y siempre visita su antiguo barrio y a Mert, un amor de la infancia. Cuando un día Gülru se cruza con Ömer, el ex novio de Gülfem, su vida cambia para siempre. Desde ese momento, los sueños y el pequeño mundo de Gülru no volverán a ser lo mismo. La batalla entre ella y su admirada Gülfem por el amor de este hombre traerá consecuencias inesperadas para ambas.

El próximo lunes, alas 21:30 horas, no te pierdas en Nova el gran estreno de 'Guerra de rosas'