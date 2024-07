Ömer tiende una trampa a Gülfem, Cahide y Gülru para que confiesen sus sucias artimañas

Ömer desea que su madre Cahide, su mujer Gülfem y Gülru se sinceren con él y reúne a las tres en un restaurante. Quiere saber cómo su progenitora y esposa provocaron la muerte de Salih y cómo y cuándo Gülru planeó su venganza contra los Sipahi.

La hermana de Yonca está muy dolida con la hermana de Cihan y la madre del médico. No entiende por qué acabaron con la vida de su padre, al que califica de un hombre generoso y con un gran corazón. Gülfem se excusa ante ella asegurando que no querían matar a su progenitor.

Pero Gülru no está de acuerdo. Sabe que con sus palabras ofensivas sobre ella y su familia, su padre acabó muriendo de un ataque al corazón y tacha a ambas de "asesinas". Además, la mujer de Cihan reprocha a Cahide que actuó con crueldad solo para alejarla de su hijo. Gülru reconoce ante ellos que ha perdido a dos hombres importantes en su vida: a su padre y a Ömer.

El médico se queda de piedra al escuchar las sucias artimañas de las tres. No da crédito a que su madre y esposa fueran capaces de destruir a Salih, y tampoco entiende la actitud de Gülru al casarse con Cihan solo para vengarse de Gülfem. Se siente decepcionado con las tres y tienes unas palabras para cada una ellas. "Salih murió en mis brazos, me culpe de su muerte y tú mamá me ocultaste la verdad. Mi fiel amiga Gülfem, ¿en cuántas artimañas me habrás metido? Ya no eres la mujer que conocí. Y tú, Gülru, tendría tanto que decirte, pero no voy a hacerlo porque no puedo encontrar las palabras", asegura muy enojado.