Mert se vuelve loco de celos secuestra a Gülru y planea un fatal desenlace para su relación

Gülru está exultante después de haber ganado por sorpresa el premio a diseñadora joven. La mismísima Gülfem ha sido la encargada de entregarle el trofeo y todo el mundo importante en la industria de la moda estaba presente en la celebración. También estaba presente Ömer que cada día que pasa se siente más cercano a Gülru. Todos están felices y orgullosos de la joven.

Durante la celebración también ha estado presente, no como invitado, pero sí como parte del servicio de Gülfem, Mert. El que ahora es chófer de la diseñadora, sigue celoso con su novia por sus continuos guiños a Ömer. Sabe que lo que hay entre ambos cada día es más fuerte y no lo puede soportar. Cuando Gülru recibe el premio, no se alegra tanto como cabía esperar; sin embargo está pendiente de Ömer y de lo feliz y contento que se siente por su novia. Mert considera que es el momento de actuar y toma una de las peores decisiones de su vida.

Cuando Gülru baja al aparcamiento para que Ömer la lleve de vuelta a casa, Mert ve su oportunidad y se abalanza sobre ella. La duerme con cloroformo y la mete en su coche sin que nadie lo vea. Nadie sabe qué ha pasado con Gülru. Mert se la lleva a un lugar recóndito donde Gülru se termina despertando. No da crédito a lo que le ha pasado y se queda de piedra al comprobar que Mert está detrás de todo este asunto.

Gülru está asustada. Nunca ha visto a Mert tan confundido y violento y no sabe cómo va a reaccionar. Intenta explicarle las cosas, pero él no parece demasiado dispuesto a entender lo que sucede. Mert tiene un serio problema con el autocontrol y cree que Gülru es de su propiedad. Si él no la puede tener, no será para nadie. Planea un dramático final para ambos.