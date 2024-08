Gülru regresa a la mansión de los Sipahi al descubrir que a Cihan le queda poco tiempo de vida y ocurre una desgracia

Gülru quiere poner tierra de por medio después de pasar una noche de pasión con Ömer y ser despreciada por él al día siguiente. Además, el intento de suicidio de Cihan también le ha afectado considerablemente y necesita un cambio de vida.

Por otra parte, la hermana de Mesude está esperando un bebé del médico y no desea confesarle que va a ser padre después de pasar varios meses en Estados Unidos sin tener noticias de él. Pero, sus planes se van al traste cuando Gülfem le confiesa que su hermano se está muriendo. Le explica que a Cihan no le han podido extraer la bala que tiene alojada en el cerebro y le está envenenando poco a poco. Los médicos no se muestran muy optimistas con él y creen que el joven podría perecer de muerte súbita en cualquier momento. "Mi hermano se muere. Cree que tiene otra oportunidad, que va a vivir como todos los jóvenes, pero no es así", le comunica a la hija de Salih entre lágrimas.

Para Gülru esta noticia es como un jarro de agua fría y le cuesta asimilar lo que la diseñadora de moda le está contando. Gülfem le ruega encarecidamente a su cuñada que vuelva a la mansión con su hermano para que pase los últimos días de vida junto a ella.

Entre los planes de Gülru no estaba precisamente regresar a la mansión de los Sipahi, pero por su marido está dispuesta a cualquier cosa y más ahora que sabe que en cualquier momento puede morir. Así que vuelven a casa con Gülfem y ella los recibe con los brazos abiertos. Está muy feliz por tener a su hermano cerca de ella y él está pletórico también. Está en su hogar junto a la mujer que ama y a su hermana, a la que tiene un gran cariño pese a descubrir que intentó asfixiarle cuando era pequeño.

Gülfem se ausenta por unas horas de la mansión para que su hermano se realice una revisión médica y deja a su cuñada acomodándose. La hermana de Yonca se queda allí sola y aparece Ömer que se extraña al verla en casa de la diseñadora. "Entiendo la ceguera de Cihan, pero cómo has convencido a Gülfem para volver a la mansión", le dice en un tono despectivo. La hija de Salih pierde los nervios al sentir como el médico le toca un brazo y, sin querer, le apuñala con el cuchillo con el que está partiendo un trozo de sandia. ¿La vida de Hekimoğlu correrá peligro?