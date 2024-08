Ömer está muy dolido con Gülfem... ¡Y el pide el divorcio!

Ömer está muy decepcionado con su mujer Gülfem, su madre Cahide y con Gülru y no está dispuesto a perdonarlas, así que decide marcharse de la mansión de los Sipahi y se instala en un hotel.

Su amigo Onur va a visitarlo tras descubrir que ha discutido con la hermana de Cihan y ha abandonado el hogar conyugal. Quiere saber qué ha pasado exactamente con su mujer, pero el médico prefiere no hablar del tema. "Gülfem no es la única causante de mi decepción, pero prefiero no entrar en detalles", le asegura a su íntimo amigo, lo que sí le confiesa es que "han matado" su alma. "No tengo ni un solo sentimiento dentro de mí. Me han arrancado mi corazón", le revela a Onur y le da su consentimiento para que se acerque a mujer ahora que se van a divorciar. Sabe que su amigo siempre se ha sentido atraído por ella.

Gülfem quiere recuperar a su marido a toda costa y se acerca a hablar con él, pero Ömer ya no quiere saber nada de ella y le pide el divorcio. "Cometimos un error al casarnos. No sabía que habías causado la muerte de Salih", le manifiesta en un tono frío. Ella le explica que desconocía los problemas cardiacos del padre de Gülru y que actúo así por amor hacia él. Hekimoğlu la tilda de "mujer oscura, egoísta y de ser incapaz de amar".

Gülfem abandona la habitación del hotel con mal sabor de boca. Su marido no quiere seguir a su lado y ella está abatida. Ha perdido al amor de su vida y busca consuelo en Onur. La hija de Halide se desahoga con él. Le cuenta todas sus artimañas sucias y le confiesa que no es honesta con la gente.

Además, le revela, entre lágrimas, que siempre se ha sentido muy sola y que, bajo esa apariencia de una mujer fuerte y con una gran fortaleza, se esconde una mujer débil y con muchas inseguridades.