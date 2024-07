La familia de Gülru no ve con buenos ojos su relación con Ömer

El padre de Gülru, Salih, entra en cólera al ver a su hija besándose con Ömer. Se siente avergonzado de su conducta y así se lo hace saber: "No respetas a tu padre y no te importa que me muera de vergüenza. Eres una desagradecida. ¿Cómo te atreves? Debería morirme sería la única manera de descansar en paz", asegura muy triste. La joven le explica que está enamorada del médico y él de ella y eso enoja todavía más a Salih y acaba echándola de casa.

Gülru está muy apenada. No quiere que su padre se entristezca. Está enfermo y cualquier disgusto podría tener nefastas consecuencias para su salud. Su hermana Yonca, también, está muy enojada con ella. "¿Crees que vas a ser como Gülfem porque le des un beso a Ömer? Has metido la pata hasta el fondo", le asegura a Gülru.

La joven, que no tiene pelos en la lengua, no se queda callada y le contesta: "Tienes envidia y rencor. Te aterroriza que yo consiga lo que tú no has podido tener", le contesta a Yonca, que responsabiliza a su hermana Gülru de la dolencia cardiaca que sufre Gülfem desde que Ömer y ella iniciaron una relación sentimental.

La joven está desesperada. Quiere a Ömer y a su padre también y no sabe qué hacer para que su progenitor pueda perdonarla. El médico descubre a Yonca regañando Gülru e intenta hablar con ella para animarla. Çelik siente que es responsable de la enfermedad de Gülfem, pero el médico le asegura que ella no ha tenido nada que ver con su cardiopatía.

Mientras tanto, Salih se acerca a hablar con Gülfem. Se siente muy avergonzado por la actitud y comportamiento de su hija Gülru y le comunica su deseo de abandonar la mansión lo antes posible. Sipahi es consciente de que, si Gülru se va de allí, su hermano Cihan, que sufre una discapacidad, no lo aceptaría, así que ruega al padre de la joven que no se mude.