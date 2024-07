La boda de Gülru con Mert y la pregunta de Ömer que ella no se atreve a responder

Gülfem ha visto en Gülru una peligrosa rival para conseguir que Ömer se fije en ella. Aunque a ella lo que más le gustaría es despedirla de la mansión y alejarla para siempre de su vida y su entorno, no puede hacerlo porque su hermano Cihan está enamorado de ella y es quien mejor le entiende. Pero hay una alternativa que puede ayudar a Gülfem a conseguir quitarse de en medio a Gülru.

Gülfem sabe que Mert es el novio de Gülru desde hace tiempo, aunque también sabe que la pareja no pasa por buenos momentos debido a la inestabilidad y los celos de él. Pero Gúlfem se las ha ingeniado para contratar a Mert de chófer y tenerlo más cerca de Gülru. Es la manera que ella entiende de que Mert 'vigile' más a su novia y así Ömer lo tendrá más complicado.

A pesar de que esta decisión podía haber desencadenado una verdadera tragedia después de que Mert apuñalase por celos a Ömer, la cosa no ha ido a mayores y Gülfem ha pasado a su segunda fase. Ha prometido correr con todos los gastos de la boda y comprarles un piso a la pareja si Mert y Gülru se casan lo antes posible.

Es una decisión con trampa, porque aunque en el fondo es bueno para los dos, la realidad es que Gülru ha empezado a sentir algo por Ömer y casarse con Mert significaría perderlo para siempre. Pero Gülru también piensa en su familia y sabe lo importante que son las tradiciones y la liberación económica que supondría no tener que pagar una casa. Por eso acepta la propuesta de Gülfem y decide casarse con Mert. Ömer no sabe nada de todos los planes de Gülfem, pero sí sabe que no quiere que Gülru se case. Por eso le hace una pregunta que Gülru no se atreve a contestar.