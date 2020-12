Nefes y Yigit vuelven a caer en las redes de Vedat

La huída de Nefes y Yigit no ha salido bien. El hombre que les tenía que llevar hasta Rusia les ha traicionado y han vuelto a caer en las manos del malvado de su marido. Vedat no quiere caer en los mismos errores anteriores y decide mandar a Yigit con su tío y separarlo de Nefes. Los planes que tiene para su mujer son siniestros y no quiere que Yigit sepa nada.

Tahir está lejos y ahora no puede hacer nada para salvarle la vida a Nefes. La suerte esta echada.