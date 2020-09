La negativa de Cemil a darle la bendición a su hija para casarse con Murat no ha evitado que ambos celebren la boda rodeados de sus amigos y familiares cercanos. Incluso la madre y la hermana de Nazar han acudido. Sin embargo, en medio de la alegría general, Nazar no se encuentra feliz. Algo en su interior le dice que no está bien lo que hace y toma una decisión radical.