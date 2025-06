Rogelio intenta convencer a Paula de que lo sucedido con Violeta ha sido una trampa, pero ella no acepta sus disculpas

Violeta es la joven sobrina de José Juan, el socio de Rogelio que tanto le ha ayudado en los momentos en los que los Iturbide se encontraban en situación muy delicada. Desde su llegada a la empresa, la joven ha mostrado un sorprendente interés en Rogelio, del que parece haberse enamorado perdidamente. Rogelio no la hace demasiado caso y ha pasado por alto todas sus insinuaciones, pero Violeta no se rinde y ha planeado una serie de jugadas para intentar que Rogelio se fije en ella.

Todas esas acciones no han pasado desapercibidas ni para Imelda, ni para Martina, que incluso ha llegado a amenazarla si no dejaba en paz a su hijo. Pero Violeta no se da por vencida y aprovecha cualquier ocasión para insinuarse, sin ningún disimulo, a Rogelio. Es tan descarada su actuación que hasta la propia Paula se ha sentido celosa del comportamiento de su marido. Ha advertido a Rogelio que debe despedirla lo antes posible de cara a evitar que la situación se vaya complicando, pero no es sencillo para Rogelio, pues se trata de la sobrina de su socio, el hombre que tanto le ha ayudado en los últimos tiempos.

En una de esas maniobras, Violeta a la desesperada le ha desvelado sus sentimientos a Rogelio y, cuando él la ha dicho que no puede ser y que debería marcharse, no ha dudado en abalanzarse sobre él y besarle con la mala suerte de que Luis y su novia se encontraban en la oficina en ese momento.

Rogelio se ha metido en un buen lío, porque, aunque no tiene nada con Violeta, la sensación general es que no ha puesto de su parte lo necesario para evitar esta situación. La novia de Luis está decidida a contárselo a Paula, pero Luis ha logrado evitarlo en el último momento. Eso sí, a Rogelio no le queda más remedio que contarle lo sucedido a su mujer.