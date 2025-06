Gabriel le pide matrimonio a Martina delante de toda la familia Iturbide

Desde hace muchos años Gabriel y Martina tienen una relación muy especial. Nunca llegaron a casarse porque ella lo hizo con Hipólito, pero lo que sentían el uno por el otro no se apagó con el tiempo. Tras la muerte de Hipólito la distancia entre ambos era grande y prácticamente no se veían. Además, cuando Martina vio que Gabriel era el abogado que llevaba los asuntos de Ignacio, la distancia entre ambos aumentó.

Pero con el paso del tiempo, el amor que en un principio se profesaban ambos fue saliendo poco a poco a la superficie y, desde hace algún tiempo, los dos mantienen una relación muy estrecha. Ahora pasan mucho tiempo juntos y Gabriel ha decidido dar el paso al frente y le ha pedido a Martina casarse con él. Es toda una sorpresa para la familia Iturbide, pero no así para Martina que está exultante con la noticia.

Olimpia aparece por casa de repente y se queda sorprendida al ver a toda la familia reunida y feliz. No sabe muy bien qué se celebra pero Martina no tarda en explicarle que no sólo es su cumpleaños, Gabriel le ha pedido matrimonio. Olimpia se muestra feliz con la noticia, pero no puede evitar una mueca de desaprobación y disgusto al comprobar que martina y Gabriel han retomado su amor de hace años.