Bora está locamente enamorado de Karsu y le preparada una sorpresa inolvidable

Bora tiene una sorpresa para Karsu. Ha organizado una escapada romántica de dos días y, mientras la hija de Filiz se ocupa de sus sobrinos, la pareja se marcha a disfrutar de unos días juntos.

Bora la lleva a un hotel precioso, con mucho encanto, perdido en medio del bosque. Karsu no puede ocultar su felicidad: "Me he enamorado de este lugar. Hay tanta paz y tranquilidad", le confiesa a su novio.

Durante su estancia, el empresario se encuentra con un amigo íntimo que acaba de casarse. Al preguntarle por Ayça, a la que conocieron en su fiesta de preboda, Karsu se siente incómoda, sobre todo cuando la joven pareja la reconoce como la asistente de Bora. Sin embargo, Bozbeyli no duda en aclarar que la madre de Tilsim es oficialmente su novia.

Cuando los recién casados se marchan, Bora le pregunta a Karsu si le ha molestado la conversación sobre Ayça. Él le asegura que solo mantuvo una relación de amistad con su prima, y la hermana de Irmak prefiere no hablar del pasado ni actuar como una mujer celosa. No quiere estropear un momento tan especial y, finalmente, ambos se besan como dos auténticos enamorados.

