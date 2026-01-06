Filiz, acusada de un crimen que no cometió

Filiz está en un gran aprieto. La policía la detiene como presunta autora de la muerte de su vecina, la famosa cantante Feryal. Aunque nunca se llevó bien con ella, la madre de Karsu sería incapaz de hacerle daño. Sin embargo, la asistenta de Feryal la encuentra en su casa y, al ver el cadáver de su jefa en el suelo con un fuerte golpe en la cabeza, la incrimina.

Lo que nadie sabe es que la ayudante había sido despedida por la artista la noche anterior a su muerte y que, el mismo día del crimen, acudió a su casa con la intención de recuperar su trabajo. Feryal se negó a darle una segunda oportunidad, lo que provocó que la joven perdiera el control y le asestara un fuerte golpe en la cabeza con una escultura que tenía en su casa, causándole la muerte.

La asistenta no cuenta con un detalle clave: la cámara de seguridad que Filiz había instalado en la casa. En las imágenes se ve claramente cómo la joven sale corriendo por la parte trasera de la vivienda tras asesinar a su jefa.

Finalmente, Filiz logra salir del calabozo después de que su marido, Hasan, muestre al comisario las grabaciones de la cámara de seguridad en las que queda demostrada la culpabilidad de la asistenta. Agradecida, Filiz da las gracias a sus hijas y a toda su familiapor haber estado a su lado durante su detención.