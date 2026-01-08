Dinora, movida por la venganza, pone en peligro una vez más la vida de Juan

Pasión de Gavilanes

La hija de Zacarías no está dispuesta a permitir que Juan y Norma sean felices y ataca de nuevo al hermano mayor de Franco. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar?

Dinora no está dispuesta a parar. Se siente traicionada por Juan y su intención es vengarse. El hecho de que el hermano de Óscar haya elegido a Norma y la haya rechazado a ella ha provocado que la hija de Zacarías estalle de ira. Tiene las ideas muy claras y no está dispuesta a permitir que Juan y Norma vivan felices con el hijo que tienen en común. ¿Qué pasará por su cabeza?

Ha intentado asesinarlo en varias ocasiones y vuelve a hacerlo de nuevo, pero, afortunadamente, todo queda en un susto. Juan ya está harto de los ataques de Dinora y va a hablar con sus padres. Ellos creen que su hija está viajando, pero no es así. Ha vuelto y su sed de venganza contra el hermano mayor de los Reyes es más fuerte que nunca. ¿Acabarán dando con su paradero?

La historia de Leona Bravo es la de una madre dispuesta a todo por recuperar lo que le fue arrebatado.

Juan recibe un disparo que estuvo a punto de costarle la vida y los Reyes culpan a Fernando y a sus empleados de lo sucedido. Sin embargo, la única responsable es Dinora.

