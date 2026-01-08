Dinora, movida por la venganza, pone en peligro una vez más la vida de Juan

Dinora no está dispuesta a parar. Se siente traicionada por Juan y su intención es vengarse. El hecho de que el hermano de Óscar haya elegido a Norma y la haya rechazado a ella ha provocado que la hija de Zacarías estalle de ira. Tiene las ideas muy claras y no está dispuesta a permitir que Juan y Norma vivan felices con el hijo que tienen en común. ¿Qué pasará por su cabeza?

Ha intentado asesinarlo en varias ocasiones y vuelve a hacerlo de nuevo, pero, afortunadamente, todo queda en un susto. Juan ya está harto de los ataques de Dinora y va a hablar con sus padres. Ellos creen que su hija está viajando, pero no es así. Ha vuelto y su sed de venganza contra el hermano mayor de los Reyes es más fuerte que nunca. ¿Acabarán dando con su paradero?