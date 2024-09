Zehra decide volver por voluntad propia a la mansión de los Kirman para proteger a su padre Mirza

Ali se acerca la mansión de los Saruhan para hablar con Zehra. Le confiesa que es consciente de que las fotografías de ella con el amigo de Pelin en actitud cariñosa son falsas y le confiesa que no le guarda rencor. El hijo de Zümrüt le pide que regrese con él a Harmanli y a cambio retirará los cargos contra su padre. Para convencerla, le asegura que Mirza tiene muchos enemigos en prisión y que su vida corre peligro.

La hija de Melek adora a su progenitor y no desea que le suceda nada malo, así que accede a volver a la mansión de los Kirman con él cuando ve que, efectivamente, su padre ha sido apuñalado por un recluso en la cárcel. Pero, antes va a visitar a Mirza al hospital. Afortunadamente, sus heridas no son graves y no se teme por su vida. Zehra se despide de él. "No me imagino perderte, si te pasara algo yo no sabría cómo seguir adelante", le revela entre lágrimas. Mirza no se imagina que su hija va a volver a Harmanli.

Zehra vuelve a la mansión de su padre y, de madrugada, cuando todo el mundo está durmiendo, regresa con Ali a la mansión de los Kirman. Pero, antes deja una nota a su madre de despida.

Al día siguiente, cuando Melek se despierta, ve el mensaje de su pequeña y entra en cólera. No sabe por qué razón se ha ido Zehra y le cuenta lo ocurrido a Mirza que, tras recibir el alta hospitalaria, ha vuelto a casa. El comisario revela a todos que Ali sigue vivo y que ha retirado todos los cargos en su contra.

Mientras tanto, Zehra ya está en Harmanli y, al llegar a la mansión familiar, la matriarca de los Kirman no la recibe con los brazos abiertos. No ve con buenos ojos que la hija de Melek haya abandonado a Cemal para irse a Estambul a estudiar. "¿Por qué has traído a esta descarada a casa?", le pregunta muy seria a Ali. Al final, el primo de Devra convence a su abuela para que permita a la joven vivir con ellos.

Melek sigue en Estambul, pero intuye que Zehra se ha marchado con Ali a Harmanli y viaja hasta allí con Mirza. Ambos desean que la joven regrese con ellos a la ciudad y pueda seguir estudiando. Pero, no logran convencerla. La esposa de Ali les pide que respeten su decisión de quedarse allí. "Si de verdad me queréis, no volváis jamás a buscarme", les comunica llorando. Melek y Mirza no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados y no volverán a Estambul sin ella.