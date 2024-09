Yuri y su muestra de amor a Cholo: renuncia a su propia felicidad por su bienestar

Yuri está desolada. El hombre al que quiere está en prisión acusado de matar a un hombre cuando, en realidad, es inocente. La vida del joven pende de un hilo. Comparte celda con un recluso muy peligroso al que han pagado para que se deshaga de él.

La hija de Alicia y Sergio sabe cómo ayudarlo, pero para ello debe renunciar a su amor. Después de darle vueltas, la hermana de Miranda y Gonzalo decide aceptar la propuesta de matrimonio del que fuera su novio Moisés. El reputado abogado es el único que puede sacar de prisión al joven y accede a sacrificar su amor hacia él por el bienestar del recluso. Así que comunica a Moisés su decisión de casarse con él. El letrado está pletórico de felicidad, pero Yuri está muy triste.

La hija de Carranza acompaña a la cárcel a Moisés para que hable con El Cholo y le comunique su intención de tenderle una mano. En un principio, el abogado va a trasladar al preso a otro centro penitenciario para que su vida no corra peligro. El letrado aprovecha la ocasión para decirle que Yuri y él van a contraer matrimonio.

El Cholo se queda de piedra al saber que la mujer que ama se va a casar con otro hombre y así se lo hace saber a Carina. La agente de policía le permite telefonear a la hija de Alicia para cerciorarse de si realmente la joven va a dar el sí quiero a Moisés. Cuando se pone en contacto con ella, Yuri le confiesa que es cierta su boda con el letrado y él se enoja con ella. "Que seas muy feliz y a mí no me vuelvas a hablar en tu vida", le afirma el recluso muy enfadado. La hermana de Gonzalo no le ha contado que ha tomado dicha decisión para que pueda salir de prisión.