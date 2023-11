¿Hay algo más conmovedor que esta declaración de amor de Alí hacia Çicek?

El prometido de Çicek está desolado tras el incendio en la discoteca a la que acudió su novia. Rüya intenta animarle y, aunque Alí quería marcharse lejos de la ciudad para huir de todo, Rüya ha insistido en que se quede y para ello le ha buscado un trabajo como chófer, el mismo que desarrollaba para Rüya y su padre. La idea es que entrara a formar parte del personal de Tomris, pero ella, desconfiada, lo rechazó. No contaba con la participación de su yerno, que decidió contratarle para su servicio personal. Con todo esto, Alí todos los días está en casa de Tomris para cuando se le necesite.

Cuando Çicek descubre que su prometido está ahí, al principio se esconde porque no quiere que la vea en ese estado, pero en el fondo no tiene nada que temer porque ella se está haciendo pasar por Simal, la hija de Tomris fallecida en el incendio. Lo que la gente piensa es que Çicek murió en la discoteca siniestrada y que la que se salvó fue Simal. La única precaución que Çicek debe tener es que se debe tapar algo la cara para que Alí no la reconozca.

Enseguida, empieza a haber confidencias entre ellos. Alí ha acudido a la habitación de Çicek para darle las gracias por recuperar un alfiler de corbata que había perdido y allí ambos tienen una agradable conversación. Çicek descubre cuánto amor hay en su prometido y se da cuenta de lo equivocada que estaba pensando que él la rechazaría si la viera desfigurada como está ahora, pero lo que Alí le confiesa acaba por hacerle cambiar de opinión. Él todavía la quiere.

Cuando Alí se marcha de la habitación, tras la llegada de Tomris, Çicek se da cuenta del gran error que ha cometido aceptando la propuesta de la doctora. Todo el mundo piensa que está muerta y todos ellos sufren un gran dolor por su pérdida, especialmente Alí. Así que está decidida a contarle a todo el mundo la verdad. Tomris no lo puede permitir. Primero porque podría terminar en la cárcel y después porque eso supondría que su nieto Atlas se quedaría con su inútil yerno.