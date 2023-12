Los enfrentamientos más duros entre Cemre y Çelebi en el juzgado

Es un día muy importante para Cemre. Por fin, va a ir a los juzgados para luchar por la custodia de su hija Günes. Está preparada para enfrentarse a su marido Çelebi y, que su prima Rüya sea su abogada, le da mucha más tranquilidad. Pero, lo que no se imagina Cemre es que su esposo no se va a presentar ante el juez porque su intención es alargar el proceso lo máximo posible.

El empresario está esperando a Cemre en los pasillos del juzgado y ella, al verle, pierde los nervios. Se produce uno de los enfrentamientos más duros entre ellos. Çelebi disfruta haciendo daño a Cemre y le asegura que "no vivirá suficientes años para que el caso se resuelva". Pero, Cemre, que no se doblega ante él, le afirma que no se rendirá jamás y está convencida de que su marido acabará entre rejas y así se lo hace saber a él. Ha descubierto que está implicado en el incendio de la antigua cisterna donde se celebró la gala benéfica y que ha perdido los artefactos históricos.

Çelebi, no tiene argumentos suficientes para defenderse, y vuelve a recurrir al chantaje emocional. Amenaza a su mujer con no volver a ver a su hija Günes. "Cada día que se prolongue el caso, será un día más sin ver a tu hija", le afirma el exalcalde a Cemre. La prima de Rüya le planta cara y le asegura que la ley la ampara y que no puede impedirle ver a su hija. Pero, a Çelebi le da igual. Es un hombre poderoso y sabe que Cemre no puede perjudicarle.