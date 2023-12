El gran secreto de Çelebi, al descubierto

Çelebi tiene un gran secreto que jamás hubiera anunciado públicamente, pero, al final, se ve obligado a hacerlo ante los medios de comunicación cuando ve que todo el mundo le ha dado la espalda tras las graves acusaciones que Cemre y el resto de sus amigas vertieron sobre él. Le tacharon de maltratador ante la prensa el mismo día que convocó a los medios para presentar su candidatura a alcalde y eso ensució su imagen y afectó negativamente en su carrera como político. Además, algunos periódicos le acusaron de haber abandonado a un bebé en un vertedero convertido ahora en parque.

El empresario, para salir airoso de este último escándalo, confiesa ante la prensa que el niño abandonado en el vertedero, cuando era apenas un bebé, era él. Admite ante las cámaras que no conoce a su madre biológica ni cuál es su verdadero nombre. El exalcalde lo que busca es convertirse en víctima para recuperar, de nuevo, su prestigio y honor.

Çelebi está muy triste y es la primera vez que llora desconsoladamente. No deseaba revelar su verdadera identidad a nadie. Es una persona muy orgullosa y prepotente y confesar, que, realmente, no procede de una familia adinerada, no ha sido fácil para él. Iskender, pese a estar impactado por la noticia y no comprender la razón por la que su hermano no se sinceró con él, le muestra su apoyo. "Siempre serás mi hermano, nada ha cambiado", le revela a Çelebi.

Iskender no quiere atormentar a su hermano con preguntas, pero sí le pide explicaciones a su madre. No entiende cómo le ha podido ocultar, durante todos estos años, que Çelebi no era sangre de su sangre. Anne le confiesa que, durante sus primeros años de matrimonio, no pudo quedarse embazada y perdió toda esperanza de convertirse en madre, así que decidió, junto a su marido, adoptar a un bebé que fue Çelebi.

La madre de Iskender le revela que su intención siempre fue llevarse el secreto a la tumba y no revelar a nadie quién es, realmente, su hijo mayor. Ella deseaba que el exalcalde se sintiera como un miembro más de la familia y, por eso, optó por el silencio. Iskender no comprende el comportamiento de su madre y ella le pide que apoye a su hermano en este momento tan duro para él.