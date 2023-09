Pepa se encuentra frente a frente con Carlos Castro y encara con él

Para todos ha sido una verdadera sorpresa la aparición en escena de Carlos Castro. Creían que había muerto en el pavoroso incendio que acabó con la vida de su mujer y su hijo (aunque Martín sobrevivió). Una de las grandes sorprendidas es Pepa que se queda de piedra cuando conoce la noticia.

Carlos era su amante y el padre biológico de s hijo Martín. Pepa pensaba que abandonaría a su mujer y se casaría con ella, pero a la hora de la verdad, ocurrió lo contrario. Se quedó con el bebé y a ella la expulsó de mala manera de la hacienda. Tras el incendio, Pepa pensó que Carlos formaría parte del pasado, pero su repentina aparición ha provocado que todos los sentimientos del pasado salgan a la luz.

Pepa se cruza con él por la calle y no se calla. Se enfrenta a él y le pregunta si realmente no se acuerda de ella y no sabe lo que pasó entre ambos. Carlos asegura no recordar nada y no saber de quién se trata. ¿Será verdad? sea como fuere, Pepa ni ha olvidado nada ni le ha perdonado por lo sucedido.