Reyhan, la joven que cambiará la vida de Emir para siempre

Reyhan ha crecido en un entorno sencillo y siempre ha antepuesto el bienestar de los demás al suyo. Su bondad y su lealtad la llevan a aceptar la petición de Hikmet Tarhun sin imaginar que esa decisión cambiará su destino para siempre.

Al llegar a la mansión Tarhun, deberá adaptarse a un mundo completamente distinto al que conoce y convivir con el hijo de Hikmet, Emir, un hombre que rechaza ese matrimonio impuesto y que no está dispuesto a ponérselo fácil. Sin embargo, lejos de rendirse, Reyhan demostrará que tras su apariencia dulce se esconde una mujer fuerte, valiente y capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo.

Emir y Reyhan | Nova

Con el paso del tiempo, ambos irán derribando los muros que los separan y descubrirán que el amor puede surgir donde menos lo esperan. La evolución de Reyhan, que pasa de sentirse fuera de lugar a luchar por sus propios sentimientos, será uno de los ejes principales de El compromiso.