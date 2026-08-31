Özge Yağız es Reyhan Aydinli
Reyhan, la joven que cambiará la vida de Emir para siempre
Humilde, generosa y con un gran sentido del deber. La vida de Reyhan da un giro radical cuando decide cumplir la última voluntad de Hikmet Tarhun y acepta casarse con su hijo Emir, el heredero de una de las familias más poderosas de Estambul.
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Reyhan ha crecido en un entorno sencillo y siempre ha antepuesto el bienestar de los demás al suyo. Su bondad y su lealtad la llevan a aceptar la petición de Hikmet Tarhun sin imaginar que esa decisión cambiará su destino para siempre.
Al llegar a la mansión Tarhun, deberá adaptarse a un mundo completamente distinto al que conoce y convivir con el hijo de Hikmet, Emir, un hombre que rechaza ese matrimonio impuesto y que no está dispuesto a ponérselo fácil. Sin embargo, lejos de rendirse, Reyhan demostrará que tras su apariencia dulce se esconde una mujer fuerte, valiente y capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo.
Con el paso del tiempo, ambos irán derribando los muros que los separan y descubrirán que el amor puede surgir donde menos lo esperan. La evolución de Reyhan, que pasa de sentirse fuera de lugar a luchar por sus propios sentimientos, será uno de los ejes principales de El compromiso.
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