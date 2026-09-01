Emir Tarhun, el joven que verá cómo un matrimonio impuesto cambia su vida para siempre

Emir ha crecido en una de las familias más poderosas de Estambul y siempre ha hecho lo que ha querido. Orgulloso, impulsivo y con un carácter difícil, recibe con rechazo el deseo de su padre, Hikmet Tarhun, de que contraiga matrimonio con Reyhan. Convencido de que nadie puede decidir por él, hará todo lo posible para mantener las distancias con su nueva esposa.

6 razones por las que El compromiso será tu próxima seria favorita en Nova | Nova

Sin embargo, la convivencia con Reyhan irá derribando poco a poco las barreras que ha levantado a su alrededor. Detrás de su actitud fría y desafiante se esconde un hombre mucho más vulnerable de lo que aparenta, obligado a enfrentarse a unos sentimientos que nunca había experimentado.

Más Noticias Reyhan, la joven que cambiará la vida de Emir para siempre

Con el paso del tiempo, Emir descubrirá que aquella decisión que tanto rechazó acabará marcando su vida.