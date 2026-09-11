Emir empieza a arrepentirse de su actitud con Reyhan: ¿están cambiando sus sentimientos hacia ella?

La convivencia de Reyhan y Emir es insostenible. Se han convertido en dos extraños que apenas se hablan y chocan por todo. El hijo de Cavidan no deja de protestar por las atenciones de su mujer y por su actitud de normalidad tras haberse casado por imposición. Le prepara el desayuno, el café e incluso la ropa del día siguiente, algo que pone de los nervios al primogénito de los Tarhun.

El hijo de Hikmet necesita tomarse un respiro y queda con su íntimo amigo Zafer para desahogarse. Le confiesa que su padre ha cometido un grave error y que tendrá que asumir las consecuencias de su decisión.

Además, le cuenta que Reyhan no para de colmarlo de atenciones como una esposa. Emir se niega a aceptar la nueva situación y le molestan especialmente todos esos detalles. Zafer le aconseja que no sea tan duro con ella. "Aguantaré tres meses máximo", le dice Emir. Su intención es hacerle la vida imposible para que sea ella quien quiera divorciarse.

Sin embargo, Zafer le hace una pregunta que lo incomoda: "¿Qué pasaría si cambian tus sentimientos hacia ella?" Emir está convencido de que eso jamás va a ocurrir, pero ya se sabe que el roce hace el cariño y quizá termine llevándose una sorpresa.

El hijo de Cavidan se mete en un lío cuando está a punto de volver a casa. Un ciclista lo empuja sin querer y Emir pierde los nervios. Termina golpeándolo y acaba en un calabozo. Finalmente, consigue salir en libertad gracias a Reyhan.

Emir sigue mostrándose frío con ella, pese a que su mujer ha conseguido que no acabe en prisión. "Deja de actuar como una esposa detallista", le dice enojado cuando Reyhan le lleva un vaso de agua y el botiquín para curarse la mano. "¿Crees que me voy a enamorar de ti por actuar de esta manera?", le pregunta. Ella le deja claro que no espera que la quiera.

Lo que Emir no sabe es que Reyhan ha conseguido que el ciclista retire los cargos contra él después de contarle que su marido no está pasando por su mejor momento tras haber sido obligado por su padre a casarse con ella.

La tensión entre ambos es cada vez más evidente, hasta tal punto que, en su segunda noche como marido y mujer, duermen en habitaciones separadas. Pero, pese a las malas contestaciones de Emir, Reyhan sigue intentando protegerlo. Cuando habla con su tío Hikmet, le oculta que su hijo acabó en un calabozo por no controlar su ira.

Emir quiere saber por qué no se lo ha contado a su padre y ella le responde que no le gusta quejarse.

Este gesto acaba conmoviendo a Emir y así se lo confiesa a Zafer. "Me da pena. Lo he hecho mal", reconoce. El joven solo quería que su padre se diera cuenta del error que había cometido al obligarlo a casarse con Reyhan, pero ahora empieza a ser consciente de que ella no tiene la culpa.

Emir está dispuesto a dejar de hacerle la vida imposible, aunque sigue decidido a conseguir que Reyhan se divorcie de él. ¿Mantendrá su decisión o acabará sintiendo por ella algo que ahora cree imposible?