Reyhan se despide de su hogar y comienza su pesadilla en la mansión de los Tarhun

Tras rogarle Hikmet que se case con su hijo Emir, Reyhan decide dejar su vida atrás y mudarse a Estambul para vivir en la mansión de su tío. No se imagina que su destino va a cambiar para siempre y que la convivencia con la familia Tarhun no va a ser nada fácil.

Cuando llega a la mansión de su tío, comienzan los problemas de convivencia. La mujer de Hikmet, Cavidan, no la recibe con los brazos abiertos y la asistenta del hogar la mira con recelo, tanto es así que termina quemando su maleta con todas sus pertenencias en el jardín.

Afortunadamente, Reyhan logra darse cuenta a tiempo y salva de las llamas el retrato de su madre. La asistenta justifica sus actos asegurando que Cavidan le ha obligado a hacerlo.

Pero aquí no acaba todo. Cavidan envía a la joven al cuarto de servicio, haciendo oídos sordos a la petición de su marido. El patriarca de los Tarhun había ordenado que instalaran a su sobrina en una habitación de invitados. Sin embargo, la madre de Emir no lo escucha y comienza a hacer la vida imposible a Reyhan. Quiere que su sobrina comparta las tareas de hogar con el resto de sirvientas.