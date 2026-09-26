Erkan Avci es Korhan Korludağ
Korhan Korludağ, el hijo que busca constantemente la aprobación de Tahsin
Más tranquilo y menos dominante que Tahsin, Korhan ha vivido siempre a la sombra de su padre y con la necesidad de demostrarle que está a la altura.
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Korhan Korludağ es el hijo de Tahsin y hermano de Sühan. A diferencia de su padre, tiene un carácter mucho más tranquilo y no comparte su forma autoritaria de relacionarse con los demás.
Korhan es un hombre inseguro y vulnerable, en buena medida por la complicada relación que mantiene con su progenitor. Durante años ha vivido a su sombra y ha intentado conseguir una aprobación que su padre rara vez le concede.
La diferencia de trato entre los dos hermanos tampoco ayuda. Mientras Sühan cuenta con la atención y la confianza de Tahsin, Korhan siente que tiene que demostrar constantemente su valía ante él.
A todo esto se suma su matrimonio con Cahide, una relación que provocará numerosos conflictos dentro de la familia Korludağ y que permitirá conocer otra cara de Korhan, con sus miedos, sus dudas y sus propias contradicciones.
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