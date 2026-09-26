Sühan: venganza y amor

En directoPROGRAMACIÓN TV

Erkan Avci es Korhan Korludağ

Korhan Korludağ, el hijo que busca constantemente la aprobación de Tahsin

Más tranquilo y menos dominante que Tahsin, Korhan ha vivido siempre a la sombra de su padre y con la necesidad de demostrarle que está a la altura.

Korhan Korludağ, el hijo que busca constantemente la aprobación de Tahsin

Publicidad

Nova
Publicado:

Korhan Korludağ es el hijo de Tahsin y hermano de Sühan. A diferencia de su padre, tiene un carácter mucho más tranquilo y no comparte su forma autoritaria de relacionarse con los demás.

Korhan es un hombre inseguro y vulnerable, en buena medida por la complicada relación que mantiene con su progenitor. Durante años ha vivido a su sombra y ha intentado conseguir una aprobación que su padre rara vez le concede.

La diferencia de trato entre los dos hermanos tampoco ayuda. Mientras Sühan cuenta con la atención y la confianza de Tahsin, Korhan siente que tiene que demostrar constantemente su valía ante él.

Cahide y Korhan
Cahide y Korhan | Nova

A todo esto se suma su matrimonio con Cahide, una relación que provocará numerosos conflictos dentro de la familia Korludağ y que permitirá conocer otra cara de Korhan, con sus miedos, sus dudas y sus propias contradicciones.

Nova » Series » Sühan: venganza y amor » Personajes

Publicidad

Series

Cahide, una mujer ambiciosa que solo busca hacerse un hueco en la familia Korludağ

Cahide, una mujer ambiciosa que solo busca hacerse un hueco en la familia Korludağ

Korhan Korludağ, el hijo que busca constantemente la aprobación de Tahsin

Korhan Korludağ, el hijo que busca constantemente la aprobación de Tahsin

Tahsin Korludağ, el poderoso patriarca que controla todo lo que ocurre a su alrededor

Tahsin Korludağ, el poderoso patriarca que controla todo lo que ocurre a su alrededor

Carmina apuñala al padre Lupe
Momento destacado

Carmina apuñala al padre Lupe y este muere

Suna cuenta toda la verdad sobre Vural, pero Reyhan no perdona a Emir por haber dudado de ella
Momento destacado

Suna cuenta toda la verdad sobre Vural, pero Reyhan no perdona a Emir por haber dudado de ella

Sühan, la mujer independiente que se enamora del hombre que llega para vengarse de su padre
Tuba Büyüküstün es Sühan Korludağ

Sühan es la hija favorita de Tashin que termina enamorándose del hombre que llega para vengarse de su padre

Sühan tiene su propia vida y un futuro junto a Bülent, pero todo cambia con la llegada de Cesur. Se enamora de él sin saber que guarda un secreto que afecta directamente a su familia.

Braulio y Lolia se reencuentran y viven su amor
Momento destacado

Braulio y Lolita se reencuentran y viven su amor

La pareja pasa la noche junta y disfrutan de todo lo que se quieren por fin.

Vural traiciona a Reyhan y confirma ante Emir la mentira que puede acabar con su matrimonio

Vural traiciona a Reyhan y confirma ante Emir la mentira que puede acabar con su matrimonio

Cesur busca vengarse de Tahsin y termina enamorándose de su hija Sühan

Cesur busca vengarse de Tahsin y termina enamorándose de su hija Sühan

Gael se casa con Paloma

Gael se casa con Paloma aunque en la celebración declara su amor a Elisa

Publicidad