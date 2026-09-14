Kemal pone a Leyla contra las cuerdas: o trabaja para él o podría acabar en prisión

Kemal saca a Leyla del calabozo tras denunciarla al sorprenderla intentando robar en su casa. El hermano de Hikmet le ofrece un trabajo, pero ella se muestra reticente a aceptar. El empresario le deja claro que, si rechaza su propuesta, seguirá adelante con la denuncia que interpuso contra ella, lo que podría llevarla a pasar varios años en prisión.

Finalmente, Leyla acepta el empleo y descubre que su cometido no es otro que cuidar de Masal, la hija de Kemal. Cuando ve en el contrato el sueldo que está dispuesto a pagarle el tío de Emir, no da crédito. Nunca había ganado tanto dinero y comienza a sospechar que Kemal trama algo. Sin embargo, ante la posibilidad de acabar entre rejas, no le queda más remedio que aceptar la oferta.

Más tarde, Leyla le cuenta a su padre lo ocurrido con Kemal y él se alegra por ella. Considera que cuidar de Masal es un buen trabajo, pero la joven no lo ve tan claro. Le confiesa que no tiene experiencia cuidando de una niña pequeña.