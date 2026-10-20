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Emir descubre un documento falso que compromete a Reyhan y se plantea de nuevo divorciarse de ella

Cuando parecía que su matrimonio atravesaba su mejor momento, una nueva trampa de Cavidan y Cemre amenaza con destruir la felicidad de Emir y Reyhan.

Emir descubre un documento falso que compromete a Reyhan y se plantea de nuevo divorciarse de ella

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Emir y Reyhan están cada vez más unidos desde la llegada de Masal a la mansión. Su relación marcha tan bien que el hijo de Hikmet decide romper los papeles de la demanda de divorcio delante de su esposa. "Fue un lamentable error. Yo confío en ti", le asegura.

Emir rompe delante de Reyhan la demanda del divorcio

Sin embargo, Cavidan y Cemre vuelven a salirse con la suya. Ambas están decididas a separar al matrimonio y consiguen que Emir encuentre un documento falsificado por Cemre que compromete a Reyhan. Con esta nueva trampa, pretenden hacerle creer que su mujer se casó con él únicamente por su dinero.

Al descubrir el documento, Emir monta en cólera y se encierra en su despacho para pensar qué hacer con su matrimonio. Se siente traicionado y está convencido de que Reyhan es una hipócrita que solo busca aprovecharse de su fortuna.

Emir siente que Reyhan se ha burlado de él

¿Conseguirán Cavidan y Cemre separar definitivamente a la pareja? ¿Volverá Emir a pedirle el divorcio?

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